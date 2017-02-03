»»В результате пожара на бывшей мебельной фабрике в Москве рухнула крыша

На территории бывшей мебельной фабрики на севере Москвы в пятницу вечером произошел пожар.

Пожар возник на 2-м этаже двухэтажного здания бывшей мебельной фабрики, на общей площади около 300 кв. м. В результате частично обрушилась кровля здания на общей площади порядка 200 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве, прибывшим на место пожарным удалось ликвидировать пожар за 1,5 часа. По данным МЧС, здание не эксплуатировалось. Информации о пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 28 единиц техники и 76 человек личного состава МЧС.