»»В России с 6 февраля будет запрещено ввозить говядину из Белоруссии

С 6 февраля в Россию вводится запрет на ввоз говядины из Минской области Белоруссии.

Запрет вводится в связи с подозрением в том, что белорусские поставщики импортировали в Россию запрещенную к ввозу украинскую и европейскую продукцию, сообщается на сайте Россельхознадзора.

При проведении ветеринарного контроля белорусской продукции с завидной постоянностью фиксируются следы повторной переупаковки и перемаркировки товаров, а также следы срезов ветеринарных клейм. «Эти случаи подтверждают наличие на территории Минской области Белоруссии мошеннических схем с поставками в Россию украинского и европейского мясосырья, которое выдается за белорусское», – сообщает Россельхознадзор.

Россия ввела запрет на ввоз сельхозпродукции, продовольствия из Украины и стран ЕС, применивших санкции в отношении нее.