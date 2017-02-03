»»»В субботу жители Москвы смогут пройти онкодиагностику и профилактический осмотр

4 февраля в больницах и поликлиниках Москвы будет проводиться акция, посвященная Всемирному дню борьбы против рака. Москвичи смогут пройти онкодиагностику и профилактический осмотр, а также получить консультации специалистов, сообщает пресс-центр департамента здравоохранения Москвы.

Прием будут вести онкологи, эндокринологи, маммологи, урологи Московского клинического научно-практического центра, городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого, Московской городской онкологической больницы № 62, городской клинической больницы имени Д.Д. Плетнева, Центра планирования семьи и репродукции и других медицинских организаций. В сообщении департамента здравоохранения столицы указаны медучреждения, которые будут принимать желающих, врачи, часы приема и адреса, а также телефон горячей линии. Консультации и обследования в Московском клиническом научно-практическом центре 4 февраля проводятся по предварительной записи.

Желающие пройдут обследования, в том числе ультразвуковые, на выявление рака щитовидной железы, прямой кишки, шейки матки, смогут сделать маммографию, сдать кровь на ПСА (скрининг на рак простаты). В этот день будут работать школы онкологической безопасности, а также женского и мужского здоровья.

Всемирный день борьбы против рака отмечается ежегодно 4 февраля по инициативе Международного союза по борьбе с онкологическими заболеваниями. Цель – напомнить о важности своевременной диагностики рака и возможности его излечения на ранних стадиях. В прошлом году в Москве бесплатную диагностику прошли более 20,5 тысячи человек.