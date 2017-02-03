»»Встречи с избирателями единороссы хотят приравнять к митингам

Депутат Государственной думы от «Единой России» Ирина Белых внесла законопроект об изменении порядка проведения встреч парламентариев всех уровней с избирателями. Согласно ее предложению, встречи с избирателями будут приравнены к митингам и шествиям и их нужно будет согласовывать с региональными властями.

До этого депутаты могли организовать встречу с избирателями в любое время и в любом месте. В форме встреч с избирателями были проведены акции протеста в Санкт-Петербурге против передачи Исаакиевского собора РПЦ, сообщает RG.RU.

«Проведение встреч депутата с избирателями в форме публичных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», – гласит законопроект.

Это значит, что публичные мероприятия нужно будет заранее согласовывать, подавая заявки в органы власти и оговаривая условия проведения мероприятия. Это нужно «в целях соблюдения общественного порядка, обеспечения безопасности участников публичных мероприятий и иных граждан, бесперебойного функционирования общественного транспорта», – говорится в пояснительной записке.

По мнению Белых, согласовать встречу с избирателями будет легче, чем, митинг, так как уведомление о встрече можно подать не за десять, а за семь дней до мероприятия