»»»Выходные в городе ― куда идти, что делать, кого слушать

«Йод» выбрал для вас несколько мероприятий, на которых можно узнать что-то новое, развлечься и справиться с зимней хандрой.

Выставки

В галерее Ruarts пройдет выставка российского скульптора, популярного в Италии, «Айдын Зейналов. Swim & Dream» ― здесь и скульптуры, и графика, и гравюры. В произведениях Айдын Зейналов выразил свое представление об истории монументального искусства второй половины XX века. Выставка открылась 2 февраля, а экспозиция закроется 25 февраля.

А в Музее личных коллекций продолжается выставка «Грузинский авангард. 1900–1930». На трех этажах представлено 200 произведений. В Музее Москвы проходит выставка «Московская оттепель. 1953–1968». В экспозиции представлены живописные и графические произведения Юрия Злотникова, Льва Нусберга, Вячеслава Колейчука, Михаила Рогинского, Бориса Турецкого и других классиков. А еще можно увидеть бумажную архитектуру группы НЭР и конкурсные проекты Всемирной выставки 1967 года.

Лекции

Первая лекция из цикла «Станиславский: система как свобода» пройдет в Хитровке. Историк театра и доктор искусствоведения Инна Соловьева расскажет о том, каким был Константин Сергеевич Станиславский в жизни, для чего он создавал свою «систему» и почему считал её способом достижения подлинной свободы. В Музее Отечественной войны 1812 года проходит бесплатная лекция «Русские книжники 15–16 века и Западная Европа». Лекцию ведет Татьяна Александровна Матасова – российский историк и кандидат исторических наук.

О том, как Англия стала Англией, можно на лекции кандидата исторических наук Зои Метлицкой в библиотеке №180 в рамках цикла «История и литература средневековой Англии». Вы узнаете, что после нормандского завоевания Англия была вовлечена политические распри, и XII век стал для Англии временем, когда Англия обрела свой исторический облик. Речь пойдет о тех новшествах, которые привнесли в жизнь английского королевства Генрих I и Генрих II, о короле – рыцаре Ричарде Львиное Сердце и его брате Иоанне Безземельном, о легендарном Робине Гуде, о епископе Томасе Беккете, о Великой Хартии Вольностей и о многом другом.

Спектакли

Мистический спектакль-квест «Вернувшиеся» снова состоится в особняке Дашкова. Американская команда Journey Lab поставила пьесу Генрика Ибсена «Привидения» в виде иммерсивного спектакля ― нового формата, который становится дико популярным. Зритель сам изучает особняк, находит тайные ходы и знакомится с сюжетом, становясь его частью. В театре на Малой Бронной в выходные покажут «Тартюф» в постановке Павла Сафонова, в главных ролях ― Виктор Сухоруков, Александр Самойленко и Агриппина Стеклова. В Театре мюзикла Андрей Кончаловский представляет свой спектакль «Преступление и наказание». Кончаловский связал на сцене бессмертное произведение Достоевского и музыку Эдуарда Артемьева.

Концерты

Американский исполнитель альтернативного фолка Питер Бродерик выступит в субботу в Dewarʼs Powerhouse. Бродерик играет на нескольких инструментах и никогда не ограничивается жанрами, например, его последний альбом «Partners» представляет собой минималистскую фортепьянную неоклассику, но на концерте можно будет услышать и изобретательный эмбиент.





А в клубе «16 тонн» выступят обновленные и бодрые «ГШ» (ранее известные как Glintshake). Если раньше группа играла в стиле альтернативного рока 1990-х, то теперь «ГШ» соединяет поп, новую музыку и импровизацию с современным искусством. На концерте ждите премьер, импровизаций и приглашенных музыкантов из академической и джазовой среды. В культурном центре «Дом» вас тоже ожидают музыкальные открытия ― проект вокалиста датской роу-синт-группы Lust for Youth, который называется Kyo, впервые сыграет новый музыкальный материал вживую в Москве. Музыка Kyo более радикальная, чем у Lust for Youth.