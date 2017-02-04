»»Девочке из Ирана разрешили пройти в США операцию на сердце

Власти США разрешили ребенку из Ирана въехать в страну для срочной хирургической операции, заявил в пятницу губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. «Странно: федеральный запрет препятствует этому ребенку в получении медицинской помощи и в буквальном смысле ставит под угрозу его жизнь», – сказал он.

Иранской девочке Фатеме Решад, которой требуется срочная операция на сердце, нет и полугода. Ее семья оформляла в Дубае документы для поездки в США, когда президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в страну гражданам семи государств, в том числе Ирана. «Этим вечером мы были рады узнать, что федеральные власти предоставили Фатеме Решад и ее семье посадочные документы для их приезда в США», – заявил в пятницу губернатор, сообщает Associated Press.

Иммиграционный указ Трампа в числе прочего ужесточает некоторые правила въезда в США, а также на 90 дней приостанавливает въезд в страну лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. После подписания указа, было аннулировано около 100 тыс. американских виз.