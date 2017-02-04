© YodNews, 2016
»»Иванка Трамп и ее муж предотвратили отмену указа, защищающего права ЛГБТ-сообществ
ivanka-jared

Иванка Трамп и ее муж предотвратили отмену указа, защищающего права ЛГБТ-сообществ

0
Автор: от Новости

Дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер предотвратили отмену указа бывшего главы США Барака Обамы по защите прав представителей ЛГБТ-сообщества на рабочих местах.

Для нынешнего главы Белого дома Трампа был подготовлен документ, отменявший указ Обамы 2014 года, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. Джаред Кушнер и Иванка Трамп добились, чтобы он не попал на стол к президенту, уточняет газета. Супруги и раньше поддерживали права представителей ЛГБТ-сообщества.

Несколько дней назад Белый дом выступил с заявлением, в котором говорится, что Дональд Трамп намерен защищать права всех американцев, в том числе и представителей ЛГБТ-сообщества.

В Белом доме Politico заявили, что этот документ не попал бы на стол президента, так как был составлен в переходный период и содержал лишь некоторые идеи. И, тем не менее, американские религиозные консерваторы надеются, что Трамп скоро отменит данный указ.

comments powered by HyperComments
Поделись

По теме

Поддержи нас

Если вам нравится наш сайт, поддержите нас, поставив лайк в одной из социальных сетей.




 