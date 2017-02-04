»»Иванка Трамп и ее муж предотвратили отмену указа, защищающего права ЛГБТ-сообществ

Дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер предотвратили отмену указа бывшего главы США Барака Обамы по защите прав представителей ЛГБТ-сообщества на рабочих местах.

Для нынешнего главы Белого дома Трампа был подготовлен документ, отменявший указ Обамы 2014 года, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. Джаред Кушнер и Иванка Трамп добились, чтобы он не попал на стол к президенту, уточняет газета. Супруги и раньше поддерживали права представителей ЛГБТ-сообщества.

Несколько дней назад Белый дом выступил с заявлением, в котором говорится, что Дональд Трамп намерен защищать права всех американцев, в том числе и представителей ЛГБТ-сообщества.

В Белом доме Politico заявили, что этот документ не попал бы на стол президента, так как был составлен в переходный период и содержал лишь некоторые идеи. И, тем не менее, американские религиозные консерваторы надеются, что Трамп скоро отменит данный указ.