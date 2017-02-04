»»Конашенков: МО не будет участвовать в спорах вокруг строительства парка «Патриот» в Севастополе

Минобороны России «не участвовало и не позволит втянуть себя в дрязги» вокруг строительства в Севастополе парка «Патриот», заявил в субботу журналистам официальный представитель МО генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, Минобороны чутко и уважительно относит к мнению граждан и, в данном случае, севастопольцев, по всем вопросам обустройства и развития инфраструктуры. Поэтому попытки сделать парк «Патриот» «яблоком раздора» – «тщетны и недальновидны», сказал генерал. Проект, по его словам, предполагает бережное отношение к экологии и историческому облику города. Парк должен «служить патриотическому воспитанию молодого поколения россиян на примерах героизма жителей Севастополя в течение всей его славной истории», подчеркнул Конашенков, передает РИА «Новости».

Парк планировалось разместить на площади более 380 гектаров возле горы Гасфорта. Был согласован план подготовки к реализации проекта. Однако на общественных слушаниях депутат Алексей Чалый выступил против использования площадки у горы Гасфорта из-за опасности нанесения вреда экологии и резервному водохранилищу города. Он предложил найти для парка другое место. В среду правительство города и оборонное ведомство решили найти для строительства парка другую площадку. Как писали позже СМИ, в ответ Залдастанов заявил, что не позволит Минобороны, где у него «хорошие связи», отказаться от планов по созданию проекта возле горы Гасфорта, и пообещал собрать по этому вопросу подписи жителей Севастополя, передает РИА «Новости».