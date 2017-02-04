»»Космический телескоп Hubble заснял смерть звезды

Специалисты NASA с помощью космического телескопа Hubble засняли процесс смерти звезды и ее превращение в протопланетарную туманность. Астрономы отмечают, что запечатлеть гибель звезды – огромная удача, так как такие процессы происходят почти мгновенно – в космическом смысле.

Как сообщается на сайте NASA, звезда, находящая в созвездии Кормы, в момент своей смерти выбросила в пространство во всех направлениях свои внешние слои пыли и газа, которые движутся с огромной скоростью – около 1 млн км в час (на снимке они желтого цвета). По мнению ученых, протопланетарная туманность будет разрастаться и превратится в полноценную туманность примерно через 1000 лет.

Эта туманность – туманность Кальяна, также известна как туманность «Тухлое яйцо» из-за высокого содержания серы. Она расположена в 5000 световых лет от Земли.