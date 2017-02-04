»»МВБ США приостановило выполнение иммиграционного указа Трампа

Министерство внутренней безопасности США приостановило выполнение иммиграционного указа президента Дональда Трампа и возобновило стандартные процедуры приема и досмотра въезжающих в страну, сообщил телеканал CNN. Госдепартамент снова начал считать действительными выданные ранее визы, действие которых отменялось указом, и если их срок не истек.

Это произошло после того, как федеральный судья Джеймс Робарт в штате Вашингтон временно отменил действие иммигрантского указа, запрещающего на 90 дней въезд в страну гражданам Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. После решения судьи Международная ассоциация воздушного транспорта дала указание своим служащим выполнять все процедуры, какие были до указа Трампа, передает телеканал.

Президент Трамп в своем twitter назвал смехотворным и сказал, что оно будет отменено. По его мнению, когда страна не может определить кто может въехать на ее территорию, а кто нет, особенно по соображениям безопасности, это чревато большими неприятностями.