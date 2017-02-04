»»Навальный официально открыл предвыборный штаб в Санкт-Петербурге

4 февраля на Вознесенском проспекте в Санкт-Петербурге оппозиционер Алексей Навальный официально открыл свой предвыборный штаб, сообщает «Фонтанка».

Он надеется собрать 20 тысяч подписей в свою поддержку в качестве кандидата в президенты России. По словам главы федерального штаба Навального Леонида Волкова, по 7,5 тыс. подписей нужно собрать для Петербурга и Ленобласти, еще 5 тыс. – «для жителей города с другой пропиской». Он сообщил, что в Петербурге уже есть 1700 волонтеров.

Сам Навальный заявил: «я уверен, что людей, которые меня не знают, много. Над этим мы и будем здесь работать». Политик также сообщил, что без проблем выехал из Кирова и через Москву добрался до Петербурга. «В Конституции написано, что не может участвовать в выборах человек, находящийся в местах лишения свободы. Мне большего не надо», – сказал Начальный. На встречу с оппозиционером пришло порядка 200 человек.

Напомним, что Навальный прибыл в Петербург из Кирова, где сейчас проходит пересмотр дела «Кировлеса». До оглашения приговора, назначенного на 8 февраля, суд разрешил оппозиционеру покинуть город. 18 июля 2013 года Ленинский суд Кирова признал Навального и Петра Офицерова виновными в растрате имущества «Кировлеса». Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы условно, Офицеров – к четырем годам условно. В связи с решении ем ЕСПЧ по их жалобе президиум Верховного суда РФ 16 ноября 2016 года отменил обвинительный приговор в отношении и направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кировской области.