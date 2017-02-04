»»Новый российский медцентр в Алеппо оказал помощь собаке-саперу по кличке Берта

Первым пациентом Медицинского центра Минобороны России в сирийском Алеппо стала собака-сапер по кличке Берта.

Берта несколько месяцев помогала военным разминировать кварталы Пальмиры и Алеппо. А затем во время операции упала с БТР. Ее спасли хирурги. После нескольких операций Берту отправили в Москву на восстановление, сообщают «Вести».

Медицинский центр МО РФ в Алеппо только открылся. Власти Сирии предоставили помещение для госпиталя. Туда уже завезли самое современное оборудование и технику, в том числе для рентген-кабинета. Врачи обеспечены всем необходимым для проведения любых, даже самых сложных операций, и готовы принимать до 150 пациентов.