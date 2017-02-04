»»Польские археологии надеются найти Янтарную комнату в подземных коридорах Пасленского замка

Польские археологи рассчитывают, что знаменитая Янтарная комната, похищенная фашистами, находится в подземных тоннелях, соединяющих Пасленский замок с готической церковью св. Бартоломью (север Польши), сообщает польский телеканал TVN24.

Еще осенью прошлого года археологи во время исследований георадарами и томографами обнаружили «аномалию», свидетельствующую о наличии подземного тоннеля примерно на глубине 4 метра. Летом этого года здесь начнутся раскопки. Местные власти уже дали согласие, надеясь, что открытие позволит привлечь туристов в город. Местные городские легенды говорят о том, что под замком, построенном в ХIV веке тевтонскими рыцарями, существует целая сеть подземных коридоров.

Археологи надеются, что им удастся напасть на след Янтарной комнаты. В пользу этого говорят и исторические факты. Во время Великой Отечественной войны фашисты вывезли из Царского села Янтарную комнату. С 1942 года по весну 1944 года панно Янтарной комнаты были смонтированы в одном из залов Королевского замка Кенигсберга, а в конце Второй мировой войны из-за ситуации на Восточном фронте немцы эвакуировали в Пасленк часть музейных коллекций и документов из Кенингсберга.

Кроме того, согласно показаниям свидетелей, осенью 1944 года под покровом ночи на территорию замка въезжали грузовики с коробками, а покидали территорию пустыми. Неподалеку от города было расположено имение гауляйтера Восточной Пруссии Эриха Коха. Власти Польской Народной республики приговорили к смертной казни, но не казнили, по слухам, из-за того, что Кох сумел убедить их в том, что знает, где спрятана Янтарная комната и иные сокровища. Кох умер в тюрьме в 1986 году, так и не раскрыв эту тайну.