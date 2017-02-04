»»Прокуратура Чечни инициировала уголовное преследование блогера Мэддисона

Прокуратура Чечни инициировала уголовное преследование в отношении блогера Ильи Давыдова (Мэддисона) за сценическое выступление про Библию и Коран.

В интернете выявлена видеозапись «Шутка про Коран» со сценическим выступлением Ильи Давыдова, которая широко распространилась и вызвала общественный резонанс, сообщает пресс-служба прокуратуры Чечни. «Выступая перед публикой, Давыдов иронизирует над Кораном и в завершении своего выступления указывает, что это Библия», – сообщает прокуратура. Психолингвистическое исследование показало наличие в этом видеоматериале действий и высказываний, направленных на унижение человека и группы лиц по признакам отношения к религии Ислам и Христианство, отмечает ведомство.

В этой связи в СУ СК РФ по Чечне направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании Ильи Давывода по ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам отношения к религии, совершенные публично), а также подготовлено заявление в суд о признании видеоматериала экстремистским.