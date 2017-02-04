»»Санислав Садальский обиделся на власти Украины

Актер Станислав Садальский, которые не смог выступить в Одессе из-за запрета на въезд в Украину, обижен и не собирается больше там выступать, не смотря на свои украинские корни.

Садальский опубликовал уведомление СБУ, в котором причиной отказа во въезде в страну названа одна из его записей в блоге, посвященная шествию Бессмертного полка в Киеве, сообщает РИА «Новости».

«Одесса никогда не была украинским городом, она была интернациональным городом, в крайнем случае, еврейским. Я не собираюсь туда ехать, но обидно стало, у меня друзья, я снимался там в кино. Я не хотел ехать, но меня продюсеры уговорили», – рассказал актер. Садальский полагает, что одной из причин отказа может быть и то, что во время своего выступления в Харькове он сказал: «Спасибо, что вы не забываете русский язык».