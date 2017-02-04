4 февраля на 73 году жизни скончался народный артист России Георгий Тараторкин. «Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 4 февраля 2017 года после продолжительной болезни скончался народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин», – говорится в сообщении Театра имени Моссовета.

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Георгий Тараторкин снялся более чем в 30 фильмах, в числе которых «Преступление и наказание» (1969), «Чисто английское убийство», «Богач, бедняк», «С чего начинается Родина» (2015), где сыграл роль советского разведчика в отставке Дмитрия Дмитриева. За роль Родиона Раскольникова Тараторкин в 1971 был удостоен Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Был секретарем Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации «Золотая маска».