»»»Снеговики под пальмами: снимки сочинской зимы из Instagram

В последнюю неделю января в курортный Сочи пришла необычная для этих мест погода — температура опустилась до -5, а весь город засыпало снегом. И если снегом в горных районах никого не удивишь, то заметенные пляжи и променады по-настоящему удивили как туристов, рассчитывающих отдохнуть от снежной зимы у моря, так и непривычных к холодам местных жителей. Многие отправились играть в снежки, лепить снеговиков и просто фотографировать заснеженные пальмы и кипарисы. «Йод» выбрал самые интересные фотографии зимнего Сочи.

Фото опубликовано Каток в Олимпийском парке Сочи (@sochikatok) Янв 30 2017 в 1:18 PST

Фото опубликовано Мария Александрова (@mariaalexndrova) Янв 31 2017 в 10:36 PST

Фото опубликовано Kristina Alekhina (@krisstys) Янв 31 2017 в 7:41 PST

Фото опубликовано Sochi (@places_of_sochi) Фев 3 2017 в 7:57 PST

Фото опубликовано Olga Kalinina (@okapeka) Янв 31 2017 в 11:36 PST

Фото опубликовано Instagram Города-Курорта Сочи🌴 (@sochi_live) Янв 31 2017 в 9:32 PST

Фото опубликовано Ekaterina Nazarova (@kate_nazarova) Янв 31 2017 в 6:15 PST

Фото опубликовано Алексей Ткачёв (@alt_union) Фев 1 2017 в 10:38 PST

Фото опубликовано Катя Лукашова (@lukashovishna) Янв 31 2017 в 12:40 PST

Фото опубликовано Юлия Тимирханова (@juliatimirkanova) Фев 1 2017 в 5:43 PST

Фото опубликовано T8 ХВОЙНЫЙ КОНЦЕНТРАТ ЭНЕРГИИ (@taygamoves) Янв 31 2017 в 12:22 PST

Фото опубликовано Maxim Azarov (@maseeq) Фев 1 2017 в 1:09 PST

Фото опубликовано Sochi (@places_of_sochi) Фев 3 2017 в 7:55 PST

Фото опубликовано E G O (@egokik) Фев 1 2017 в 10:08 PST

Фото опубликовано My Maya Украшения (@maya____jewelry) Фев 2 2017 в 1:37 PST

Фото опубликовано Irina (@fenomen5525) Фев 3 2017 в 4:33 PST

Фото опубликовано Olga Kalinina (@okapeka) Янв 31 2017 в 11:29 PST

Фото опубликовано Кристина (@kuklario) Фев 2 2017 в 4:48 PST

Фото опубликовано Azat ♌️ (@azat.f.s) Фев 2 2017 в 11:56 PST

Фото опубликовано Tatiana (@tatianka.zam) Фев 2 2017 в 9:50 PST

Фото опубликовано Mila (@tigra2323) Фев 2 2017 в 6:25 PST

Фото опубликовано Natali Business (@iliazova.natali) Фев 2 2017 в 1:21 PST

Фото опубликовано Алексей Ткачёв (@alt_union) Фев 1 2017 в 4:06 PST