»»»Снеговики под пальмами: снимки сочинской зимы из Instagram

В последнюю неделю января в курортный Сочи пришла необычная для этих мест погода — температура опустилась до -5, а весь город засыпало снегом. И если снегом в горных районах никого не удивишь, то заметенные пляжи и променады по-настоящему удивили как туристов, рассчитывающих отдохнуть от снежной зимы у моря, так и непривычных к холодам местных жителей. Многие отправились играть в снежки, лепить снеговиков и просто фотографировать заснеженные пальмы и кипарисы. «Йод» выбрал самые интересные фотографии зимнего Сочи.
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