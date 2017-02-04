»»В Луганске в результате взрыва погиб начальник управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР

В субботу около 8 утра в Луганске взорвался внедорожник, принадлежавший начальнику управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики полковнику Олегу Анащенко.

В результате взрыва погибло два человека. В Управлении Народной милиции подтвердили, что во взрыве погиб Олег Анащенко, сообщает Луганский информационный центр. В ведомстве квалифицировали произошедшее как теракт.

Подрыв машины Анащенко совершила украинская диверсионно-разведывательная группа, передает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру ЛНР. Там также отметили, что «в последние дни в ЛНР активизировалась деятельность украинских диверсантов».