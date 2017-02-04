»»В Петербурге задержаны двое граждан Китая по подозрению в краже бриллианта за 6,3 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержаны двое граждан Китая, которые подозреваются в краже бриллианта с ХХV международного форума ювелирной индустрии JUNWEX в «Экспофоруме».

1 февраля на выставочном стенде «Бриллианты Якутии» похитители заменили на подделку бриллиант весом 3,01 карата стоимостью 6,3 млн рублей, сообщает «Фонтанка». В полицию обратился геммолог компании, которой принадлежал камень.

В тот же день полицейские задержали 30-летнюю гражданку Китая, а чуть позже уже в аэропорту Пулково был задержан 37-летний гражданин Китая. Оба предъявили туристическую визу.

Похищенного камня у задержанных не обнаружено, и в настоящий момент проводятся мероприятия по установлению местонахождения похищенной драгоценности. Возбуждено уголовное дело, одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу.