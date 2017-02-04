В Вене задержаны 22 чеченца, у которых полиция изъяла оружие, сообщает APA.

По данным издания, в пятницу вечером жители района Вены Флоридсдорф сообщили в полицию крупном скоплении людей. Около 9 часов вечера по местному времени полицейские задержали 22 чеченцев в возрасте от 25 до 50 лет. Некоторые заявили, что «просто гуляют» на свадебных торжествах.

Ситуация изменилась после того, как один из офицеров полиции нашел пистолет. Рядом с машинами задержанных в снегу полицейские обнаружили пистолет, автомат и боеприпасы. На место была вызвана оперативная группа спецподразделения WEGA. Ведется расследование.