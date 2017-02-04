»»Жириновский предлагает Лукашенко сделать Белоруссию частью России

Белорусский президент Александр Лукашенко хочет сохранить Белоруссию как отдельное государство, но пользоваться всеми благами союзного государства, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Что хочет Лукашенко? Отдельное государство, но цены пускай будут внутрироссийскими», – сказал Жириновский, выступая на 30-ом, юбилейном съезде ЛДПР в субботу. «И вот сидит: дай Россия, дай Евросоюз. Как хорошо», – сказал он. «Есть такая русская поговорка: ласковый теленок двух маток сосет. Вот белорусский руководитель все, что можно, высосал из России. Но мы уже говорим: сколько же можно», – подчеркивает лидер ЛДПР. «С какой стати? Тогда давайте вы будете частью нашего государства», – предлагает Жириновский.

При этом он отметил, что Россия всегда будет положительно относиться к народам и Украины, и Белоруссии, и Казахстана, и Средней Азии, передает «Интерфакс».

Накануне Лукашенко на своей пресс-конференции сообщил, что Минск подал в суд на Россию из-за сокращения поставок нефти в Белоруссию. Долг страны перед Россией составляет около $500 млн.