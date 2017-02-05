»»»16-летняя мастер джиу-джитсу из Италии обратила в бегство троих грабителей

Трое грабителей не смогли справиться с 16-летней девушкой, которая оказалась обладательницей черного пояс по джиу-джитсу.

Мужчины решили отобрать телефон у безобидной на вид студентки, которая поздно вечером возвращалась домой. Грабители окружили девушку и полезли к ней в куртку за мобильным телефоном, сообщает РИА «Новости».

Потенциальная жертва оказалась мастером восточных единоборств и сразу же обездвижила одного из грабителей. Двое других оставили напарника и убежали от грозной девушки. Чуть позже удалось сбежать и третьему. Теперь поиском преступников занимается полиция.