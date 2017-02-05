»»Amazon устроила на работу в 2016 году 15 тысяч роботов

Пятнадцать тысяч роботов только в 2016 устроила к себе на работу американская компания Amazon. На мирового ритейлера в общей сложности работают 45 тысяч роботов и 341 тысяча человек.

Роботов Amazon стала использовать с 2012 года при подготовке заказов, в частности, для перемещения товаров по складу, сообщает The Quartz. Это уменьшило стоимость доставки товаров и увеличило спрос на нее, что привело, в свою очередь, к необходимости приобретения новых складских помещений и созданию новых рабочих мест для роботов.