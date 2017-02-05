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Более 500 человек, подозреваемых в сотрудничестве с ИГ, задержаны турецкой полицией

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Автор: от Новости

Минувшей ночью турецкая полиция провела массовые задержания подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Задержано порядка 507 человек.

Сотрудники контртеррористических отделов региональных управлений безопасности одновременно провели десятки рейдов по местам проживания подозреваемых. Рейды прошли также в Стамбуле, Измире и других регионах Турции. В домах у задержанных найдено большое количество документации ИГ, книги экстремистского содержания, огнестрельное оружие, сообщает телеканал HaberTurk.

Часть подозреваемых, среди которых есть иностранцы, занималась непосредственной подготовкой терактов и прорабатывала планы атак. Многие из задержанных регулярно посещали регионы Сирии, где идут боевые действия.

 

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