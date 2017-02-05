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Латвия отчиталась о строительстве забора вдоль границы с Россией, который остановит поток мигрантов из РФ

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Автор: от Новости

Вдоль границы с Россией установлено уже 23 км из запланированных 90, об этом сообщила пресс-секретарь Государственной пограничной службы Латвии Евгения Позняк.

Забор, минимальная высота которого составит 2, 7 км, призван защитить, по уверениям властей, страну и весь Евросоюз от мигрантов из России.

Строительство забора началось в 2015 году и планируется завершить в 2019 году, сообщает Delfi. По словам Евгении Позняк, в 2017 выделено еще 6,3 млн евро, которые пойдут на строительство 60 км забора.

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