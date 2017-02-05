»»Марсоход омского школьника будет представлен в США

Семнадцатилетний школьник из Омска Артем Павленко представит свой проект марсохода на всемирном конкурсе научных и инженерных достижений школьников Intel ISEF в Лос-Анджелесе. Особенностью его марсохода является то, что он предназначен не для поиска жизни на Марсе, а для поиска участков, пригодных для строительства базы землян.

Артем Павленко выиграл XIII Балтийский научно-инженерный конкурс, прошедший в Санкт-Петербурге с 1 по 3 февраля. В конкурсе приняли участие более 400 школьников. Они представили свои исследования в восьми секциях, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

Авторский проект марсохода обошелся школьнику в 20 тысяч рублей, но он планирует до участия в конкурсе усовершенствовать свой проект.

«Я всегда был болен космосом, в прошлом году я разрабатывал спутник, а до того занимался беспилотниками. Потом я понял, что хочу исследовать другие планеты, и тут уже идея с Марсом пришла сама собой», – рассказал Артем Павленко.

Также путевки в Лос-Анджелес получили три петербургские команды школьников, занимающихся разработками в сфере математики и информатики.