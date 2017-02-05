»»»Под давлением протестующих в Румынии отменят указ об амнистии коррупционеров

Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну в своем телеобращении к населению заявил, что постановление правительства о помиловании коррупционеров будет отменено. Такое заявление было сделано под давлением протестующих, которые с 22 января выступают против скандального закона.

Протестные акции в Румынии против поправок в уголовное законодательство и амнистирования осужденных по обвинению в коррупции стали особенно масштабными в последние пять дней. В среду на площади у здания правительства в Бухаресте собрались около 50 тысяч демонстрантов, в субботу -порядка 160 тысяч. Протесты прошли также в Сибиу, Тимишоаре, Клуже, Галаце, Яссах и других городах страны, сообщает ТАСС.

Полиция никого не разгоняла – трогать протестующих запретил президент страны, которому тоже не понравилась идея выпустить преступников из тюрем.

Поправки в закон подразумевали освобождение тех коррупционеров, которые нанесли ущерб менее 44-х тысяч евро. Эта сумма вдвое превышает средний годовой доход в Румынии.

Участники митингов опасаются, что после принятия правительством изменений в Уголовный кодекс и постановления об амнистии заключенных на свободу будут отпущены коррумпированные политики, а также опасные преступники. Власти же объясняли свое решение необходимостью разгрузить переполненные тюрьмы.