»»В Бельгии впервые чипировали людей, вживив им в руку электронный ключ

Восемь сотрудников бельгийской компании Newfusion добровольно вживили себе в руку чипы, которые исполняют функцию бейджиков.

Подкожный электронный «ключ», содержащий персональные данные, вживляется между большим и указательным пальцем. Размером он с рисовое зерно. С помощью этих чипов можно открыть двери офиса, пользоваться техникой, сообщает Le Perisien.

Идею вживить в руку чип выдвинул сотрудник, который часто забывал бейджик дома. Стоимость этого чипа составляет 100 евро. Правозащитники в чипировании людей видят опасность, так как с помощью чипа может идти сбор информации о человеке: когда начата работа, когда сотрудник ушел на перекур и сколько этот перекур длился.