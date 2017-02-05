»»В Нижнем Новгороде начались съемки фантастического блокбастера «Черновик» по роману Сергея Лукьяненко

Очередной фантастический блокбастер снимается в России. Режиссером выступил Сергей Мокрицкий, известный зрителю по фильму «Битва за Севастополь».

Основой фильма послужил роман «Черновик» Сергея Лукьяненко о параллельных вселенных и «червоточинах» между мирами. Съемки начались в Нижнем Новгороде. Местом съемок стало нижегородское метро, об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода Денис Чернов.

Главную роль в картине играет молодой питерский актер Никита Волков, получивший признание после съемок в фильмах «Две женщины» и «Дед Мороз. Битва магов». Съемки «Черновика» будут проходить ночью, когда в тоннелях прекращается движение поездов.