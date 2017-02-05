»»»Весь мир за полтора года удалось объехать 27-летней американке

Полтора года и 200 тысяч долларов потребовались американке Кассандре Де Пеколь, чтобы побывать во всех странах мира. Ее путешествие началось в июне 2015 года.

За этот период 27-летняя женщина побывала в 195 государствах. Пребывание в каждой стране занимало у нее в среднем от двух до пяти дней. Кроме того, она установила два мировых рекорда: стала первой женщиной в истории, объехавшей все страны мира, и первым человеком, который справился с этой задачей настолько быстро. Прежний рекордсмен, американский профессор Или Лю, потратил на это три года, три месяца и шесть дней, сообщает Lenta.ru.

Не все визиты обходились без происшествий. В Перу на такси, в котором ехала путешественница, напали вооруженные грабители. В Бахрейне и Ливии ее заподозрили в работе на ЦРУ. На Гренаде Де Пеколь приняли за наркокурьера, но отпустили после проверки найденных в багаже лекарств и витаминов.

Финансово женщину поддерживали зачастую незнакомые ей люди, по словам Де Пеколь, всех своих спонсоров она находила уже во время путешествия.