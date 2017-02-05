»»Во Франции неизвестные похитили оружие у обедавших в McDonald’s солдат

Две штурмовых винтовки FAMAS, два автомата и боеприпасы к ним стали добычей похитителей, которые ограбили военный фургон во Франции, когда солдаты обедали в McDonald’s.

Злоумышленники вытащили оружие из машины военных, которую те оставили на парковке перед одним из ресторанов McDonald’s. Вернувшись после обеда, они увидели, что одно из боковых стекол машины разбито, а оружие пропало, сообщает Le Parisien.

Военным пришлось обратиться в полицию. В поисковой операции были задействованы десятки полицейских и вертолет. Как пишут французские СМИ, «операция завершилась грандиозным провалом» – преступники так и не были пойманы.