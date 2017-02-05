»»Завершился I международный фестиваль «Барабаны мира в Сочи»

Первый международный фестиваль «Барабаны мира в Сочи», прошел с 4 по 5 февраля на берегу Черного моря. В праздничном шествии, открывшим фестиваль, приняли участие 400 барабанщиков.

В мероприятии приняли участие музыканты из России, потомственный шаман из Гвинеи и носитель традиции музыкальной культуры Западной Африки из республики Сенегал сообщает Ревизор.ru.

Для гостей фестиваля были организованы мастер-классы по игре на барабанах джембе, кахоне, боуране, бразильских барабанах, диджериду, бонги. Мастера обучали собравшихся горловому пению и технике игры барабанными палочками.