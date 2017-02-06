»»Aliexpress будет торговать по новым правилам

Китайский интернет-гипермаркет Aliexpress с завтрашнего дня сделает обязательным присвоение трек-номера всем отправляемым в Россию товарам, стоимость которых выше $2. Для белорусских и украинских клиентов Aliexpress это условие станет обязательным во всех случаях.

Таким образом, доставка большинства товаров станет платной, сообщает РИА «Новости».

До этого возможность эконом-доставки распространялась на все товары. Если покупатель отказывался от отслеживания посылки, он мог за услугу не платить.

AliExpress входит в Alibaba group, являющуюся крупнейшей китайской интернет-компанией. Была основана Джеком Ма 18 лет назад.