»»»Елизавета II празднует 65-летие пребывания на троне

6 февраля 1952 года, 65 лет назад, дочь короля Георга VI Елизавета Александра Мария взошла на британский престол под именем Елизаветы II. Она станет первым в истории британским монархом, которому доведется отпраздновать эту дату, именуемую сапфировым юбилеем правления.

Особых торжеств по поводу того юбилея не будет, сообщает ТАСС. Королева встретит «сапфировый» юбилей в своей резиденции в Сандринхеме. В Лондоне состоится выступление оркестра Королевской артиллерии, парад лошадей. В полдень по местному времени, в 15.00 мск, в честь королевы в лондонском Грин-парке будет дан 41 пушечный залп.

Королевский монетный двор выпустил в обращение серию монет с профилем королевы. А Букингемский дворец по случаю 65-летия правления Елизаветы II опубликовал ее фотографию в серьгах и колье с сапфирами – свадебным подарком ее отца.