»»В ФСБ пояснили, зачем России погранзона с Белоруссией

Пограничная зона на границе с Белоруссией, на смежной территории соседствующих с ней Псковской, Смоленской и Брянской областей, не ставит своей задачей ограничить свободу пересечения границы гражданам двух стран.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

В центре общественных связей ФСБ подчеркивают, что такие меры не противоречат нормам международных договоров России с Республикой Беларусь, тем более, что она не накладывает ограничений на свободу пересечения российской госграницы Российской Федерации гражданами двух государств. Смысл этой погранзоны в том, чтобы пресекать транзитную незаконную миграцию, бороться с наркотрафиком и контрабандой, сообщает ЦОС ФСБ России. Как сообщалось ранее, в начале года президент Белоруссии Александр Лукашенко упростил правила въезда в страну для граждан 80 государств.