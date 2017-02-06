»»»Гомеопатию отправили в академический отпуск

Гомеопатия официально объявлена учеными лженаукой. Комиссия по борьбе с лженаукой РАН подготовила меморандум, в котором сказано: «Гомеопатия не является безвредной: больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью. Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе к смерти пациентов».

РАН: Государство должно противостоять гомеопатии

Комиссия по борьбе с лженаукой подготовила меморандум, в котором говорится, что гомеопатия не лечит пациентов, ее принципы противоречат науке, являются умозрительными и не подкреплены экспериментальными доказательствами.

«Комиссия подтверждает, что принципы гомеопатии и теоретические объяснения механизмов ее предполагаемого действия противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют. Гомеопатические методы диагностики и лечения следует квалифицировать как лженаучные», – говорится в меморандуме РАН.

Академики отметили, что гомеопатия как вид альтернативной медицины существует уже более 200 лет: «За это время неоднократно предпринимались попытки подвести под гомеопатию научную базу. Все они оказались в итоге безуспешными».

Ученые особо подчеркнули, что гомеопатия не является безвредной: больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью. «Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе к смерти пациентов», – говорится в документе.

При этом в РАН впервые открыто заявили, что государство должно противостоять гомеопатии.

«Настоящий меморандум констатирует, что в научном сообществе гомеопатия на сегодня рассматривается как лженаука. Ее применение в медицине противоречит основным целям отечественного здравоохранения и должно встречать организованное государственное противодействие», – сказано в меморандуме.

Комиссия с помощью экспертов сформулировала рекомендации различным лицам и организациям. Они преследуют четкую цель – устранить гомеопатию из системы отечественного здравоохранения.

«В одном ряду с магией, целительством и «экстрасенсорикой»

Комиссия подготовила ряд рекомендаций для граждан и организаций, касающихся гомеопатии. Из рекомендаций следуют, что ученые намерены атаковать гомеопатию по всем фронтам.

Так, врачам рекомендовано информировать пациентов о неэффективности и лженаучности гомеопатических методов лечения, избегать сотрудничества с пропагандистами гомеопатии, не назначать гомеопатию для эффекта плацебо.

Пациентам предложено не покупать «лженаучные» препараты, информировать врачей о своей позиции и поддерживать усилия по отделению гомеопатии от государственного здравоохранения.

Совету Евразийской экономической комиссии и Министерству здравоохранения порекомендовали вывести гомеопатические препараты из употребления в государственных лечебных учреждениях и обязать маркировать упаковки надписью «Гомеопатический» с указанием, что отсутствует доказанная клиническая эффективность и показания к применению. По мнению академиков РАН, необходимо задействовать и ФАС. Антмонопольщики могли бы защитить граждан от недостоверной рекламы о наличии у таких препаратов «лечебных свойств.

Аптекам предложено продавать гомеопатию, выкладывая данные препараты в отдельной витрине. Фармацевтам и провизорам – не рекомендовать их пациентам и информировать, что гомеопатия не научна.

Страховым компаниям посоветовали не покрывать страховками услуги гомеопатов

Представителям СМИ и преподавателям предлагают позиционировать гомеопатию как лженауку в области медицины, «в одном ряду с магией, целительством и «экстрасенсорикой», препятствовать пропаганде и рекламе, просвещать учащихся. Кроме того, в РАН считают, что необходимо свернуть программы повышения квалификации и иные курсы, включающие гомеопатию.

Самим гомеопатам ученые советуют ни в коем случае не лечить «тяжелых» пациентов, а направлять их в структуры официальной медицины. Кроме того, они должны советовать пациенту консультации обычного врача – «для получения научно обоснованных рекомендаций».

Что такое гомеопатия

Меморандум подписан академиком Евгением Александровым – председателем Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН.

К документу прилагается экспертное заключение о лженаучности гомеопатии. В нем говорится, что она является альтернативной медицинской практикой. Основной принцип – «лечи подобное подобным», применение сверхмалых доз веществ, которые в больших дозах вызывают у здорового человека признаки данной болезни.

Гомеопатия возникла в эпоху, когда важнейшие представления химии и биологии о свойствах молекул и существовании микробов еще не были общепринятыми. Некоторые ученые считали тогда, что материя бесконечно делима, и поэтому для них имело смысл говорить о разбавлении растворов в любой степени.

Разведения в гомеопатии представляют собой последовательное уменьшение концентрации активного вещества, нередко вплоть до полного его отсутствия в изготовленном «растворе». Рекомендованная еще самим Ганеманом и до сих пор популярная у гомеопатов степень разведения 30С (10–60) полностью лишена физического смысла, поскольку вся Земля содержит не более 1050молекул, уверены ученые РАН.

По их словам, в попытках обойти этот предел гомеопаты выдвигают многочисленные ненаучные концепции, например, представление о «памяти воды», якобы передающей свойства гомеопатического вещества в отсутствии его молекул.

СССР и США: гомеопатия разрешена, но неэффективна

В научной медицине эффективность и безопасность препарата устанавливаются путем сравнения экспериментальной и контрольной групп пациентов. В простейшем случае испытуемые из первой группы получают изучаемый препарат (лечение), а из второй — плацебо (имитацию, внешне не отличимую от исследуемого препарата). При этом ни сами пациенты, ни врачи-исследователи не должны знать, кто получает лечение, а кто плацебо.

В РАН говорят, что обобщенные результаты (метаанализы) клинических исследований свидетельствуют об отсутствии клинической эффективности гомеопатических средств.

К таким заключениям исследователи приходили неоднократно. Одно из наиболее убедительных и масштабных обобщений клинических исследований провел Совет по медицинским исследованиям Австралии в 2015 году. Совет проанализировал 1800 публикаций и заявил, что гомеопатия не лечит.

Экспериментальные исследования эффективности гомеопатии проводились в СССР в 1937 году, а также в 1974–1975 годах. Свидетельств ее эффективности выявлено не было. В 2016 году Федеральная торговая комиссия США пришла к такому же выводу.



Опасность гомеопатии заключается в том, что ее сторонники нередко пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью. Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе к смерти пациентов.

Два года назад инспекция здравоохранения Латвии рассказала о гомеопате, который лечил ребенка с дифтеритом. В итоге трехлетняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии и с большим опозданием. Выяснилось, что у нее не было ни одной прививки, а гомеопат давала ее родителям советы по электронной почте, пока у ребенка прогрессировала дифтерия.

Всемирная организация здравоохранения ещё 8 лет назад предостерегла от применения гомеопатии при лечении гриппа, туберкулеза и ВИЧ.

Гомеопатия не умирает и не сдается

Выручка от продажи гомеопатических препаратов в России в прошлом году составила свыше семи миллиардов рублей. На производство и сбыт этой продукции завязаны множество предприятий. По данным НП «Национальный совет по гомеопатии», в РФ функционируют 28 компаний-производителей и зарегистрировано 1,8 тысячи гомеопатических препаратов. По оценке аналитической компании QuintilesIMS, в 2016 году в аптеках страны было продано 21,8 млн упаковок таких препаратов на 7,32 млрд руб. (рост по выручке на 5,6% за год).

Кроме того, у гомеопатии имеются сотни тысяч поклонников, уверенных в том, что им помогли ее методы. Они уверяют, что у гомеопатов успешно лечились императоры и советские маршалы, а противостояние методам «разведения» и «памяти воды» обусловлено исключительно конкуренцией со стороны официальной медицины и производителей традиционных лекарств. Разубедить их будет непросто.

В Минздраве пообещали «рассмотреть доводы, изложенные в письме, и дать ответ по существу» после того, как меморандум поступит в распоряжение ведомства.