»»Кремль наводит порядок перед президентскими выборами – отставка грозит пяти губернаторам

Для улучшения ситуации перед президентскими выборами в ряде проблемных регионов внутриполитический блок Кремля начнет наводить порядок. Первым шагом станет отставка пяти губернаторов.

Под пристальным взглядом Кремля сейчас находится ряд регионов, где наблюдается непростая ситуация, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.

Так, на карандаше у Кремля Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области, а также Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын).

Как стало известно сегодня утром, губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил о своей досрочной отставке. Срок его полномочий истекает только в мае 2017 года, сообщает RT. Как пояснил свою отставку сам Басаргин, дополнительное время будущему губернатору потребуется для поиска путей взаимодействия с «политическими и общественными движениями региона».