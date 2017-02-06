»»Минобороны закупит российские планшеты, которые работают под водой и при температуре +55°С

Минобороны России закупает 324 компьютерных планшета. Информация о закупке № 3170474 3941 размещена на сайте госзакупок. На эти цели выделяется порядка 115 млн рублей. Компьютерные планшеты будут закуплены у частного российского КБ. Стоимость одного компьютера составит 356 тысяч рублей.

Российские планшетные компьютеры для военных имеют ряд отличий. Они имеют жесткое крепление, а подключение к интернету возможно только через кабель. Как сообщает amic.ru, эти планшетники оснащены не только отечественной ОС, но и «умной» кнопкой, позволяющей в любой момент отключить модули, которые могут передавать информацию.

Также планшет оснащен двухъядерным процессором, двумя камерами, навигацией и всеми современными модулями связи. Они рассчитаны на работу под водой на глубине до 1 метра в течение 30 минут, защищены от пыли, падений с двухметровой высоты и работают при температуре до +55°С.

Планшетные компьютеры будут закуплены у КБ «Атри», это оговаривается в документации. До этого структуры Минобороны уже закупали технику у «Атри» — в сентябре и апреле 2016 года, а также в ноябре 2014 года. «Атри» — петербургский производитель, и его техника предназначена для военного использования – на кораблях, танках, самолетах и железнодорожных платформах, сообщает CNEWS.