»»»Пенсионер из Санкт-Петербурга прошел вокруг света за два года

Почти два года потребовалось жителю Санкт-Петербурга Сергею Лукьянову, чтобы проделать кругосветное путешествие. Большую часть пути он преодолел пешком.

Начал свое путешествие Лукьянов 1 апреля 2015 года в Санкт-Петербурге, завершил 4 февраля на Дворцовой площади, сообщает Lenta.ru. За время путешествия россиянин посетил 21 страну. Ему пришлось совершить два перелета – из Сингапура в Чили, а также из Бразилии в Россию. В общей сложности путешествие пенсионеру обошлось в 1 миллион рублей.

Отчет о путешествии и свои впечатления он выкладывал на своей странице в ВКонтакте. Больше всего путешественнику понравилось в Юго-Восточной Азии. В Малайзии, Таиланде, Сингапуре и Индонезии люди с уважением отнеслись к путешественнику, помогали ему и постоянно приглашали в гости.