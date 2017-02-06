»»Первое дело о недоносительстве закончилось штрафом

Первый в России приговор по статье о недоносительстве вынес астраханский Кировский райсуд. Суд признал виновным жителя города Улугбека Гафурова признан по ст. 205.6 УК РФ (“Несообщение о преступлении”). Подсудимый оштрафован на 70 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

В прокуратуре исходили из того, что астраханец знал, что его знакомый проходил подготовку в лагере боевиков, а после этого принимал участие в действиях на стороне террористов. Но в правоохранительные органы он не стал сообщать об этом. Основанием для возбуждения дела стали материалы УФСБ по Астраханской области.

Статья ст. 205.6 появилась в УК в прошлом году после принятия поправок к пакету антитеррористических законов (“пакет Яровой”).