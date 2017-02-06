»»»Подмосковные чиновники завысили себе зарплату на 20 миллионов рублей

Контрольно-счетная палата (КСП) Московской области в январе завела административные дела на глав сразу нескольких городов в связи с «несоблюдением нормативов формирования расходов на оплату труда».

Сами распространенными нарушениями стали: увеличение общего фонда оплаты труда, повышенные оклады, расширение штата сотрудников, сообщает Life. По итогам проверки КСП за 2016 год выяснилось, что подмосковные чиновники завысили себе зарплату и совершили перерасход бюджетных средств на 20 млн рублей.

Ревизоры нашли нарушения в пяти городах: Фрязино, Яхрома, Солнечногорск, Михнево и Дедовск. Претензии возникли и к администрациям двух районов: Солнечногорского и Истринского.

Во Фрязине, а также в Андреевке и Дедовске Истринского района проверяющие обнаружили необоснованные прибавки к фонду оплаты труда. Там чиновники получали в среднем примерно на один оклад в год больше, чем положено. В Андреевке муниципальным чиновникам переплатили 11,7 млн рублей, в Дедовске – 513 тысяч, в Истринском районе – 4,6 млн, во Фрязине – 3,2 млн.

Также во Фрязино, Андреевке и Солнечногорске чиновничий аппарат оказался раздутым на 30%.

За «несоблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, утверждённых постановлением Правительства Московской области от 11.11.2009 № 947/48» руководитель администрации городского поселения Андреевка Солнечногорского муниципального района Московской области оштрафован на 20 тысяч рублей, и.о. руководителя Михнево – на 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Контрольно-счетной палаты Московской области.