»»Райкин: Россия – некрофильское государство

Народный артист РФ Константин Райкин на своем моноспектакле в Санкт-Петербурге, говоря о трагических судьбах русских поэтов, заявил, что Россия – «некрофильское государство», которое любит мертвых больше, чем живых, сообщает «Росбалт». «Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем», — подчеркнул он. При этом, по словам Райкина, «нравственной прививки» от этого нет, меняются времена и власть, но суть остается.

Он также отметил, что в каждой жизни есть нечто более важное значимое, чем состояние экономики и политика. «Нам и сейчас хотят вдолбить, что вся наша жизнь — это политика, что все зависит от нефти и Трампа», — констатировал Райкин.