»»Расходы на подготовку к ЧМ-2018 увеличатся на 19 миллиардов рублей

Правительство России утвердило поправки в программу подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Согласно им, расходы на проведение ЧМ выросли на 19 млрд рублей с 619,6 млрд рублей до 638,8 млрд.

Увеличение расходов произойдет за счет федерального бюджета, сообщает Интерфакс. Также к списку объектов, что готовятся к ЧМ-2018, добавится тренировочная база учебно-тренировочного центра «Новогорск». Она будет капитально отремонтирована.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.