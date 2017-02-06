»»Решив ограбить сельский магазин, мужчина преодолел 30 километров на лыжах

Житель Ульяновской области шел 30 километров на лыжах в Самарскую область с целью ограбить магазин в поселке.

В полицию обратилась продавец магазина, расположенного в селе Надеждино. Она сообщила, что угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленник похитил у нее выручку.

«Опросив потерпевшую, сотрудники полиции выяснили интересную подробность: по словам продавца, нападавший зашел в магазин, держа в руках лыжи. Также женщина пояснила, что прежде она мужчину не видела и, так как в поселке все друг друга знают, можно предположить, что он не местный», — сообщается на сайте ГУ МВД по Самарской области.

Лыжника задержали еще до того, как он успел вернуться домой.

У подозреваемого изъяли похищенные деньги и пневматический пистолет. Выяснилось, что ранее судимый за убийство житель Ульяновской области только недавно освободился из колонии. По его словам, он ограбил магазин из-за нехватки денег. Для этого ему пришлось пройти по полю на лыжах около 30 километров. По факту случившегося возбудили дело о разбое (ч. 2 ст.162 УК).