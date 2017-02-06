»»Российские ученые признали гомеопатические препараты опасными для здоровья

Гомеопатия – антинаука, гомеопатические препараты — опасны для здоровья, так вывод после анализа публикаций научных изданиях и отчетов о клинических исследованиях гомеопатических препаратов сделала комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН.

Комиссия пришла к выводу, что принципы гомеопатии противоречат известным законам природы, а доказательства ее эффективности отсутствуют. Экспертное заключение подписали 32 специалиста в области доказательной, экспериментальной и клинической медицины, физики, химии, биохимии, иммунологии, психологии, молекулярной биологии, фармакологии, биотехнологии, фармации и биостатистики, сообщает «Дождь» со ссылкой на меморандум «О лженаучности гомеопатии».

Гомеопатия – альтернативная медицинская практика, основанная на применении сверхмалых доз тех веществ, которые в больших дозах вызывают у здорового человека симптомы болезни, с которой они должны бороться.

Ученые рекомендуют Минздраву и врачам отказаться от лечения россиян гомеопатическими препаратами, вывести их из медицинского употребления в больницах, а на упаковках гомеопатических средств предлагают делать специальную маркировку об их неэффективности. В числе гомеопатических средств, которые, по мнению ученых, неэффективны, также названы популярные у россиян «Оциллококцинум», «Анаферон», «Импаза».