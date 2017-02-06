»»»Российским туристам, оставшимся без денег, помог врач из Китая

Врач Ван Лисинь больницы города Ибинь (провинция Сычуань) помог российским туристам и оплатил номер в гостинице, когда они остались без денег.

Происшествие произошло 1 февраля. Пара молодых туристов из России. которые путешествовали по Китаю, по ошибке попали в город Ибинь. У них не было денег на оплату гостиницы, а выехать в нужный город они могли только на следующий день, сообщает РИА «Новости». Осложняло положение россиян и незнание китайского языка.

Россияне обратились в отделение экстренной медицинской помощи одной из больниц Ибиня. Родственник доктора, знавший английский язык, выступил в качестве переводчика. В ходе беседы выяснилось, что пара направлялась из города Чэнду в провинции Сычуань в Куньмин в провинции Юньнань. Однако они перепутали автобус.

Врач отвез россиян в гостиницу, где снял для них номер. На следующий день россяине продолжили путешествие.