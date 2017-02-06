»»»Самое дорогое шоу в мире: Малкович, Коэны и Тимберлейк в роликах для Супербоула

В ночь на понедельник в Хьюстоне прошел 51-й Супербоул – финал первенства по американскому футболу. Если спортивная составляющая этого мероприятия интересна, в основном, американцам, то антураж вокруг Супербоула давно интересует весь мир – здесь проводится негласный чемпионат мира по рекламе. Во время финала показывается самая дорогая реклама в мире – только само размещение 30 секунд в этом году стоит $5 млн, поэтому для Супербоула снимаются специальные ролики, по которым и выстраивается иерархия рекламных агентств на ближайший год.

Так, ролик для Mercedes Benz снимали сами братья Коэны:

Еще один «автомобильный» ролик — от Ford:

Не остались в стороне и Audi со своим роликом «Дочь» на тему гендерного неравенства:

Американские машины «Бьюик» также получили свой ролик с супермоделью Мирандой Керр и игроком Кэмом Ньютоном:

Также во время трансляции Супербоула показали ролик Honda:

Джастин Тимберлейк снялся в рекламе нового безалкогольного напитка:

А для новой питьевой воды позвали снимать оскароносного Роберта Стромберга:

В рекламах для Супербоула традиционно снимаются звезды первой величины. Вот Джон Малкович в ролике для Squarespace:

И Джейсон Стетхем в рекламе Wix:

И ролик от IT-гиганта Intel:

Конфеты Skittles тоже показали свой ролик:

А вот и «Мистер Проппер», в оригинале — Mister Clean:

Помимо рекламы, Супербоул – это еще и красочное шоу, в концерте во время игры выступают главные музыкальные звезды со всего мира.

Открывала церемонию в этом году Леди Гага: