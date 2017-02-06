»»Уволенным сотрудникам липецкой фабрики Roshen нашли работу у конкурента

Руководство кондитерской фабрики «Славянка», которая являлась своеобразным конкурентом липецкой кондитерской фабрики (ЛКФ), готово трудоустроить часть сотрудников, сообщил сегодня директор ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения» Олег Фирсов.

Как сообщалось ранее, украинская кондитерская корпорация Roshen с апреля 2017 года останавливает производство на Липецкой кондитерской фабрике. Без работы останутся 697 сотрудников ЛКФ.

Частично трудоустроить специалистов-кондитеров готов завод «Белая дача» по производству картофеля-фри, сообщает LipetskMedia. Также кондитерская фабрика «Славянка», что находится в Белгородской области, готова принять экс-сотрудников Roshen. «Славянка» заявила, что намерена оплачивать съем жилья специалистам из Липецка.