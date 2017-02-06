»»В Днепре установят Ждуна

На Украине в городе Днепр (бывший Днепропетровск) решили обзавестись собственным Ждуном. Власти города ведут переговоры с художницей из Нидерландов Маргрит ван Брифорт. В прошлом году она «усадила» своего Ждуна на скамейке перед детской больницей в Лейдене. Экспонат символизирует пациента, ожидающего своей очереди на приём к врачу и в целом любое затянувшееся ожидание.

То, что такие намерения правда, подтвердил мэр Днепра Борис Филатов. «От журналистов ничего не скроешь:) Да, это правда. Ведем переговоры», – написал он на своей странице в фейсбуке.

Ван Брифорт подтвердила, что с ней ведут переговоры, сообщает «BBC Украина». Предполагается, что это будет двухметровая статуя из бетона.

«Я прочитала в интернете, что в России и Украине у людей есть большой опыт ожидания в очередях. И им очень близок образ мысли моего Ждуна, они его понимают», – заявила автор скульптуры.