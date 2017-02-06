»»В Иркутске ритуальное агентство стало прикрытием для подпольного казино

В Иркутске под видом ритуального агентства действовало подпольное казино. Его удалось выявить в ходе спецоперации, проведенной совместно сотрудниками ФСБ и следственного комитета

Услуги по гравировке и продаже надгробных плит осуществлялись на первом этаже здания. Казино располагалось на втором, сообщает СУ СК России по Иркутской области.

В ходе спецоперации были изъяты 23 развлекательных аппарата, стол для игры в покер, игральные карты, фишки, полотно для покерного стола. Во время спецоперации в помещении подпольного казино находились посетители и персонал игорного заведения.